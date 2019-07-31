У мэрии Челябинска забирают общественный транспорт

Общественный транспорт Челябинска будет передан областным властям. Скандалы, уголовные дела и предбанкротное состояние муниципальных предприятий привели к тому, что глава Челябинской области Алексей Текслер больше не доверяет развитие этой сферы городским чиновникам, сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник.
В течение ближайших лет планируется обновить общественный транспорт Челябинска. 29 и 30 июля прошли первые конкурсы на поставку 66 автобусов (ценой от 9,6 млн до 13,5 млн рублей), работающих на экологически чистом транспорте — газе. Это низкопольные машины большой вместимости, оснащенные даже кондиционером и USB-зарядками.
Между тем муниципальное предприятие «Общественный городской транспорт» только месяц назад погасило долг перед налоговой, что позволило прекратить дело о банкротстве. В МУПе остаются огромные долги, задерживали зарплату, возбуждены уголовные дела о махинациях.
Как объяснил «URA.RU» начальник управления транспорта Челябинска Максим Кичеев, пока нет решения, будут лм переданы новые автобусы в ОГТ или другую структуру. «Прорабатываются разные варианты», — сказал он.
Источник в правительстве области отметил, что в среду в резиденции губернатора пройдет закрытое совещание на тему развития транспорта. По его итогам планируется объявить о передаче на уровень правительства области полномочий по развитию транспорта в Челябинске.