Суд завершил дело о банкротстве челябинских транспортников

Арбитражный суд Челябинской области прекратил дело о банкротстве муниципального ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ), отвечающего за автобусное сообщение в областном центре. Мэрия нашла деньги, чтобы удовлетворить претензии налоговой службы.
«Были изысканы средства, и задолженность погасили в установленном законом порядке. Налоговики отозвали претензии», — сообщил «URA.RU» официальный представитель администрации Челябинска Владимир Сафонов.
УФНС по Курчатовскому району Челябинска в начале лета обратилась в суд с требованием признать предприятие банкротом и ввести в нем процедуру наблюдения. Поводом стала почти 20-миллионная недоимка по налоговым платежам. Предшественник ОГТ — МУП «Челябинский автобусный транспорт» — до этого был обанкрочен, передав в ООО имеющиеся автобусы. Туда же перешел и коллектив предприятия.
Сейчас в отношении руководства ООО «Общественный городской транспорт» расследуется уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Основанием стали материалы проверки Контрольно-счетной палаты, установившей факт вывода денег из муниципального предприятие в частное ООО «Первая гильдия+». Учредитель последнего — замдиректора ОГТ Рустам Тимуршин, фигурирующий также в уголовном деле по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).