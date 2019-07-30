30 июля 2019
29 июля 2019

Суд завершил дело о банкротстве челябинских транспортников

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация газомоторных автобусов прибывших на тест-драйв. Челябинск, водитель автобуса, автобус, городской транспорт
Налоговая служба отказалась от претензий к муниципальному автобусному предприятиюФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Кризис муниципального транспорта Челябинска

Арбитражный суд Челябинской области прекратил дело о банкротстве муниципального ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ), отвечающего за автобусное сообщение в областном центре. Мэрия нашла деньги, чтобы удовлетворить претензии налоговой службы.

«Были изысканы средства, и задолженность погасили в установленном законом порядке. Налоговики отозвали претензии», — сообщил «URA.RU» официальный представитель администрации Челябинска Владимир Сафонов.

УФНС по Курчатовскому району Челябинска в начале лета обратилась в суд с требованием признать предприятие банкротом и ввести в нем процедуру наблюдения. Поводом стала почти 20-миллионная недоимка по налоговым платежам. Предшественник ОГТ — МУП «Челябинский автобусный транспорт» — до этого был обанкрочен, передав в ООО имеющиеся автобусы. Туда же перешел и коллектив предприятия.

Сейчас в отношении руководства ООО «Общественный городской транспорт» расследуется уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Основанием стали материалы проверки Контрольно-счетной палаты, установившей факт вывода денег из муниципального предприятие в частное ООО «Первая гильдия+». Учредитель последнего — замдиректора ОГТ Рустам Тимуршин, фигурирующий также в уголовном деле по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

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