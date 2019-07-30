Мэрия Челябинска переплатила за автобусы под газ «НОВАТЭКа»

Челябинск купил 49 новых автобусов, аукцион еще на 17 машин не состоялся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска провели первую в стране закупку 16 автобусов на сжиженном газе, против которой выступали общественники из-за того, что цена таких машин выше аналогов (13,5 млн против 9,6 млн рублей), а топливом для них торгует лишь монополист «НОВАТЭК». На аукцион заявилось только ООО «МАЗ центр Челябинск» Дмитрия Захарова и Артема Иванова, поэтому контракт заключен по максимальной цене.

Отдельный конкурс еще на 17 таких автобусов стоимостью 230 млн рублей не состоялся из-за отсутствия желающих. В жалобе одной из фирм на сайте закупок говорится, что в требованиях к участникам нет пункта о предоставлении одобрения типа транспортного средства (ОТТС), а автобус на сжиженном газе в СНГ выпускает лишь ООО «РМЗ РариТЭК».

«Имеется основание предполагать, что конкурс подготовлен под единственного участника и по завышенным ценам… Оставляем за собой право обратиться в ФАС», — говорится в жалобе.

Еще два конкурса на поставку 33 автобусов на компримированном газе по 9,6 млн рублей за штуку выиграло ООО «Синегорье-Авто» Игоря Тужилина. Только на одном тендере у него был соперник — ООО «Бакулин моторс групп». Рынок такого газа, в отличие от сжиженного, конкурентен.

Как объяснил «URA.RU» начальник управления транспорта Челябинска Максим Кичеев, закупки проводились в рамках программы энергосбережения. «Область выделила 761 млн рублей, город — 4 млн. Для участия в программе нужно, что половина закупаемых автобусов была на сжиженном газе, половина — на компримированном», — сказал чиновник.