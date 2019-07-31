На Урале детей-инвалидов заставили лезть в больницу через окно

Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился выяснить, почему в Миассе Челябинской области дети-инвалиды и их родители вынуждены лезть в окно, чтобы попасть в реабилитационный центр. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
В центре с детьми, страдающими ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна, работают психологи, логопеды и волонтеры. Центральный вход в здание почти не доступен для инвалидов в плохую погоду из-за того, что для этого нужно пересечь проезжую часть. Против дополнительного входа протестуют и жильцы дома, в котором расположено реабилитационное учреждение.
«Будут установлены все обстоятельства произошедшего. В том числе дана уголовно-правовая действиям должностных лиц органов местного самоуправления и социальных служб, в чьи обязанности входит организация социальной помощи», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
«Это организация работает в статусе АНО (автономной некоммерческой организации), — пояснил „URA.RU“ мэр Миасса Григорий Тонких. — Им выделили бесплатное помещение на первом этаже бывшего здания суда еще в 2017 году. Это весной понадобился отдельный вход, мы запросили проект. Проект они нам не принесли, но пытались сами договориться с ТСЖ. Не договорились. Теперь мы будем подключаться».