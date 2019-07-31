30 июля 2019
29 июля 2019

На главном оборонном заводе Прикамья произошел взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермский попроховой завод , пермский пороховой завод
Во время демонтажа оборудования пострадали пятеро работников Пермского порохового заводаФото: Ритис Бараускас © URA.RU

На Пермском пороховом заводе во время демонтажа оборудования произошел взрыв. В результате ЧП пострадали пять человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководство предприятия.

«Групповой несчастный случай произошел в 16:08 по местному времени», — приводит агентство слова гендиректора завода Олега Миргородского. Пятеро сотрудников предприятия пострадали «в ходе работы с технологическими изделиями».

При этом, по данным краевого министерства территориальной безопасности, выбросов вредных веществ в атмосферу не произошло, угроза населению отсутствует, уточняет ТАСС.

Пермский пороховой завод — крупнейшее предприятие оборонно-промышленного комплекса в Пермском крае. Компания изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам противовоздушной обороны, порох для стрелкового оружия и другое.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...