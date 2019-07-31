Тюменского силовика обвинили в том, что он подтолкнул подчиненного к преступлению

Сотрудник полиции пошел на вымогательство из-за давления начальника Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководитель ОВД Уватского района Тюменской области Александр Лукашенко якобы подтолкнул своего подчиненного к вымогательству. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых структурах. 29 июля региональное УМВД распространило сообщение о том, что неназванный сотрудник уватской полиции задержан за получение взятки от местного жителя.

«Лукашенко сам дал сотруднику в долг и потом прилюдно на каждом совещании требовал вернуть. Это и послужило толчком к преступлению», — заявил инсайдер. При этом, по версии источника, начальник ОВД выдал деньги из «общего котла», который пополнялся за счет всего отдела на неизвестные нужды.

По данным регионального управления полиции, сотрудник был задержан за то, что вымогал взятку у местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По неофициальной информации, вымогатель требовал 70 тысяч рублей.

«Руководством УМВД России по Тюменской области назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности. Кроме того, меры дисциплинарного характера будут применены к его непосредственным руководителям», — говорится в сообщении ведомства.

На запрос агентства в УМВД в ответили, что задержанный полицейский набрал долгов в микрокредитных организациях и у своих коллег. «И Лукашенко, и другие коллеги призывали его найти способы исправить ситуацию, но он выбрал путь преступления, опозорив мундир», — сообщили в пресс-службе ведомства.