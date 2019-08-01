В МВД посчитали, что актер дискредитировал стражей порядка, незаконно надев форму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд назначил восемь суток ареста актеру театра «Современник» Дмитрию Смолеву, который принял участие в записи клипа в роли сотрудника ГИБДД. В суде посчитали, что артист «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел».

В постановлении суда актеру Смолеву были предъявлены обвинения по статье о незаконном ношении формы сотрудника МВД, а также о мелком хулиганстве, сообщает «Национальная служба новостей».

На видео, опубликованном в Сети, человек в форме сотрудника ГИБДД пристает к прохожим у стен Кремля, курит, разговаривает так, как будто очень сильно выпил. На суде актер рассказал, что форму сотрудника ГИБДД ему дал блогер для съемок в клипе. Запись, которая по мнению суда дискредитирует полицейских, была сделана в перерыв, и является всего лишь шуткой, уточнил Смолев, пишет телеканал 360.

Актер и режиссер Михаил Ефремов, комментируя арест коллеги, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что у сотрудников правоохранительных органов отсутствует чувство юмора. «Это страшное дело, когда юмор исчезает. Как говорил Янковский, „самые ужасные вещи бывают с серьезным лицом“. Поэтому Колокольцеву я бы посоветовал не быть таким серьезным, иначе правоохранительные органы ничего не будут вызывать у граждан кроме презрения», — заявил Ефремов.

В «Современнике» отметили, что арест актера не повлияет на репертуар театра.