Трамп позвонил Путину и предложил помощь

Владимиру Путину позвонил американский коллега Фото: Официальный сайт Президента России / kremlin.ru

новость из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Американский президент Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы предложить свою помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, уточнив, что переговоры прошли по инициативе американской стороны.

Владимир Путин высказал президенту США искреннюю благодарность «за столь внимательное отношение и предложение о помощи и поддержке». В ходе беседы глава государства подчеркнул, что страна обязательно воспользуется предложением американской стороны, если таковая помощь понадобится. «Путин поблагодарил Трампа за предложение. При необходимости Россия им воспользуется», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин рассказал Трампу, что в Сибири сейчас ведутся активные действия по ликвидации возгорания. Он заявил, что такой подход со стороны Трампа в будущем может стать залогом восстановления полноформатных отношений между США и Россией. Президенты договорились, что продолжат общение как по телефону, так и при личных встречах.

Сейчас площадь лесных пожаров в Сибири составляет 2,7 миллиона гектаров. наиболее сложная обстановка сложилась в нескольких регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Минобороны отправило на помощь МЧС десять самолетов и столько же вертолетов.