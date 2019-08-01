Крупный автомобильный завод начал массовые сокращения

На УАЗе хотят мирно распрощаться с лишними сотрудниками Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует сократить 10% рабочих, при этом официальных уведомлений не будет. За заявление «по собственному желанию» руководство завода предлагает выплатить уволившимся несколько окладов, сообщил на своей странице в Facebook председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

Смекалин уточнил, что предприятие планирует уволить порядка одной тысячи человек — это сотрудники, которые трудятся в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях. На УАЗе «Ведомостям» подтвердили планы по оптимизации штата сотрудников. Там рассказали, что тем, кто до 31 августа воспользуется программой добровольного ухода будет выплачено по три среднемесячные заработные платы. Средняя зарплата на автозаводе составляет 30 тысяч рублей, уточнил представитель предприятия. Он также отметил, что увольняемым помогают найти новую работу, в том числе в в дочерних компаниях, но для этого нужно пройти переобучение.

В последний раз штат на УАЗе оптимизировали весной 2019 года, тогда было уволено 600 человек. Как ранее писало «URA.RU», работникам выдали памятки, в которых объясняется, как можно уволиться за четыре дня. «Старт программы обусловлен необходимостью повышения производительности труда до уровня ключевых игроков мирового рынка», — пояснял агентству глава департамента информации и общественных связей «УАЗа» Константин Сазонов.