31 июля 2019

Музыканты Rammstein поддержали российских геев страстным поцелуем на сцене. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт/ @jenskochphoto / официальный instagram «Rammstein», rammstein
Гитаристы Пауль Ландерс и Рихард Круспе поцеловались на глазах у 60 тысяч зрителейФото: @jenskochphoto / официальный Instagram «Rammstein»

Рок-группа Rammstein на выступлении в Москве выразила поддержку секс-меньшинствам поцелуем гитаристов. Фотографию с Паулем Ландерсом и Рихардом Круспе опубликовали на официальной странице коллектива в Instagram.

«Россия, мы любим тебя!» — написали Rammstein спустя два дня после концерта, сопроводив пост в соцсети провокационным снимком. Своим поступком музыканты выразили поддержку российскому ЛГБТ-сообществу, передает телеканал 360.

Как сообщают фанаты, концерт группы стал настоящим шоу. Так, на стадионе для поклонников устроили пиротехническое шоу — свет от него был виден далеко за пределами стадиона.

Большой тур коллектива стартовал в немецком городе Гельзенкирхен. На данный момент музыканты осматривают Санкт-Петербург, в котором дадут концерт 2 августа, уточняет «Национальная служба новостей».

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