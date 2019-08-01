Рок-группа Rammstein на выступлении в Москве выразила поддержку секс-меньшинствам поцелуем гитаристов. Фотографию с Паулем Ландерсом и Рихардом Круспе опубликовали на официальной странице коллектива в Instagram.
«Россия, мы любим тебя!» — написали Rammstein спустя два дня после концерта, сопроводив пост в соцсети провокационным снимком. Своим поступком музыканты выразили поддержку российскому ЛГБТ-сообществу, передает телеканал 360.
Как сообщают фанаты, концерт группы стал настоящим шоу. Так, на стадионе для поклонников устроили пиротехническое шоу — свет от него был виден далеко за пределами стадиона.
Большой тур коллектива стартовал в немецком городе Гельзенкирхен. На данный момент музыканты осматривают Санкт-Петербург, в котором дадут концерт 2 августа, уточняет «Национальная служба новостей».