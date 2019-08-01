31 июля 2019

На уральской реке с перевернувшейся лодки пропали пять человек

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Пустую лодку прибило к берегуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пять человек пропали в районе слияний рек Лозьва и Ушма на севере Свердловской области. Полицейские и спасатели прочесывают берега рек.

«Сообщение в полицию поступило в 00:30. Житель села Вижай Михаил Пеликов 1982 г. р. сообщил, что ждал лодку с семьей, но в назначенное время она не пришла. Начал искать и нашел перевернувшуюся лодку, прибитую к берегу, в районе слияния двух рек. В деревянной моторной лодке находился местный житель 1988 г. р., а также Светлана Пеликова 1987 г. р. с тремя детьми: дочерью 2006 г.р, и двумя сыновьями — 2010 и 2019 г. р.», — сообщил «URA.RU» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Всю ночь продолжались поиски под руководством начальник полиции Ивделя подполковника Животникова. Сейчас на месте происшествия ждут водолазов.

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