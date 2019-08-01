Губернатор Югры отправилась в большое турне по региону

До конца сентября губернатор Югры Наталья Комарова объедет все 22 муниципалитета Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова собирается за два месяца объехать весь округ и обсудить с югорчанами реализацию нацпроектов. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном департаменте внешних и общественных связей.

Глава региона объезд территорий начала с Нягани и Октябрьского района. На следующей неделе она отправится в Березовский и Сургутский районы, а также посетит крупнейший город Югры. «Планируется, что губернатор на местах проведет общественные обсуждения „Национальные проекты глазами жителей“, встречи в трудовых коллективах, кустовые совещания, посвященные вопросам реализации нацпроектов в регионе», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в депсвязей.

Источник в окружном правительстве в беседе с журналистом агентства рассказал, что во время поездок глава региона обсудит самые актуальные проблемы, стоящие перед местными властями и жителями. «Большую помощь в получении обратной связи от югорчан ей дают социальные сети. Благодаря этому, в том числе, она находится в курсе самых острых вопросов в муниципалитетах. Новых форматов коммуникаций с населением она ждет и от местных чиновников», — сообщил инсайдер.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о масштабных поездках губернатора по региону. За время работы в Югре Комарова несколько раз меняла их формат — осматривала главные стройки, устраивала многочасовые встречи с жителями. Весной главы муниципалитетов приезжали в Ханты-Мансийск, где в режиме прямой он-лайн трансляции докладывали губернатору о результатах работы за 2018 год.