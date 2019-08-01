На Урале уникальная народность оказалась на грани исчезновения после гибели детей

Одна из поисковых групп нашла тела трех погибших на реке Ушма на севере Свердловской области. Поиски еще двух человек продолжаются. Известно, что утонувшие являются представителями народа манси, которых на севере Свердловской области осталось менее ста человек.
«В полутора километрах от места обнаружения лодки нашли тела троих погибших. Это Светлана Пеликова с сыном и дочерью. До сих пор не найден ее третий ребенок, которому было всего шесть месяцев, и 31-летний мужчина, управлявший моторной лодкой», — сообщил «URA.RU» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Поиски продолжаются, полицейские и спасатели прочесывают берега. Водолазов к поискам привлекать не будут, так как в том месте сильное течение, а по технике безопасности подводные работы в таких условиях запрещены.
Под Ивделем раньше было селение под названием Юрта Пеликова, которое прекратило свое существование из-за того, что все жители вымерли. Несмотря на то, что манси живут на берегу реки и вода для них священна. как правило они не умеют плавать.
Ранее «URA.RU» писало, что ночью под Ивделем пропала лодка, на борту которой находились пять человек, в том числе трое детей. Позже ее нашли прибитой к берегу. В СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».