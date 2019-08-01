Четверть россиян потеряла доверие к телевидению

Число россиян, доверяющих телевидению, снизилось с 79% до 54% за десять лет. При этом информацию с помощью ТВ также получают все меньше людей.
Этот показатель снизился с 94% до 72%, следует из отчета «Левада-центра». В то же время телевидение остается основным источником информации для населения. Большинство россиян узнают новости по «России 1» и «Первому каналу». При этом их популярность за год снизилась соответственно с 57% до 48% и с 72% до 47%.
Реже всего получают информацию по телевидению молодые люди до 25 лет (42%), чаще всего люди 65 лет и старше (93%). Далее источники информации распределились следующим образом: интернет — 32%, социальные сети — 34%, около трети опрошенных отдали предпочтение видеоблогам. От родных и друзей новости узнают 18% респондентов, из газет и по радио — 12 и 15% соответственно, telegram-каналы читают 1% россиян.