«Сектантов из СССР» в Югре оставили без пенсии в 120 тысяч рублей

Руководители проекта обещали первые выплаты уже в июле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В ХМАО развивается секта радикалов – фанатиков СССР

Сторонники радикального движения «Граждане СССР» в Югре начали предъявлять претензии «Министерству социального обеспечения РСФСР». Они требуют выплатить им обещанные пенсии, размер которых, в переводе на российскую валюту, должен быть около 120 тысяч рублей.

«Первые выплаты должны были быть в июле, но нам сказали, что из-за действий провокаторов и спецслужб РФ выплаты задерживаются», — на условиях анонимности рассказала одна из сторонниц «секты СССР».

Заявление на получение пенсии все сторонники радикального движения (в основном это пенсионеры), деятельностью которого давно интересуются спецслужбы и силовики, отправили в «СОБЕС РСФСР». Также на руках у пенсионеров есть и справки «граждан СССР», которые потом можно будет обменять, как обещают радикалы, на паспорта Советского Союза. Справки сектанты продают всем желающим за 300 российских рублей.

В итоге, как рассказал источник из числа сторонников радикалов, пенсионеры начали замечать несоответствие обещаний с действительностью. «Сначала нам говорили, что бланки паспортов просто задерживаются, мы поверили. Теперь с этими пенсиями. Но мы послевоенный голод прошли, подождем еще», — резюмирует женщина. Получить комментарий от представителей «секты СССР» в Югре не удалось: они отказываются общаться с журналистами.

Ранее «URA.RU» писало, что в Нижневартовске прошла совместная спецоперация ФСБ, Росгвардии и главного управления по противодействию экстремизму, в ходе которой задержали, а затем выпустили, радикалов из «секты СССР», планировавших захваты зданий.