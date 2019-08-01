31 июля 2019
30 июля 2019

Власти Зауралья со второй попытки нашли, у кого занять пять миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство Курганской области откроет пять кредитных линий по миллиарду рублей каждаяФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сбербанк откроет для правительства Курганской области пять кредитных линий по миллиарду рублей каждая. Кредитная организация стала единственным участником аукционов, объявленных региональными властями в первой половине июля.

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона №44-ФЗ и документации об аукционе», — сообщается на портале госзакупок. После подписания контракта правительство Зауралья сможет получить кредиты от Сбербанка общей суммой до пяти миллиардов рублей, если возникнет такая потребность, но не позднее 31 декабря 2019 года. Погасить кредит необходимо в течение трех лет с даты заключения госконтракта.

Найти кредитора властям Курганской области удалось лишь со второй попытки. Ранее «URA.RU» писало, что в мае зауральское правительство уже объявляло пять аукционов на открытие кредитных линий общей суммой в пять миллиардов рублей для финансирования дефицита областного бюджета. На эти торги не заявился ни один участник.

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© Служба новостей «URA.RU»
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