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Курганское правительство готовится занять 5 млрд рублей

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 18:12
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Заседание у врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. г. Курган , ермаков константин
Константину Ермакову приходится затыкать дыры в бюджете областиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области готовится занять 5 млрд рублей. Пять соответствующих аукционов размещены на официальном сайте госзакупок 24 мая.

«Оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом в один миллиард рублей сроком на три года для финансирования дефицита бюджета Курганской области», — озаглавлен каждый из пяти лотов. Получить комментарий у начальника финуправления Курганской области Константина Ермакова не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. Ранее сенатор Елена Перминова сообщала в разговоре с «URA.RU», что возможность привлечения заемных средств рассматривается как запасной вариант в случае, если в область не поступит бюджетный кредит, договоренность о котором была достигнута ранее.

Курганской области в 2019 году предстоит погасить около 2,5 миллиарда рублей долгов, которые регион ранее занимал у федерального бюджета и коммерческих банков. Общая сумма долга области составляет 16,6 млрд рублей.

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