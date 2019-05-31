Курганское правительство готовится занять 5 млрд рублей

Правительство Курганской области готовится занять 5 млрд рублей. Пять соответствующих аукционов размещены на официальном сайте госзакупок 24 мая.
«Оказание услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом в один миллиард рублей сроком на три года для финансирования дефицита бюджета Курганской области», — озаглавлен каждый из пяти лотов. Получить комментарий у начальника финуправления Курганской области Константина Ермакова не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. Ранее сенатор Елена Перминова сообщала в разговоре с «URA.RU», что возможность привлечения заемных средств рассматривается как запасной вариант в случае, если в область не поступит бюджетный кредит, договоренность о котором была достигнута ранее.
Курганской области в 2019 году предстоит погасить около 2,5 миллиарда рублей долгов, которые регион ранее занимал у федерального бюджета и коммерческих банков. Общая сумма долга области составляет 16,6 млрд рублей.