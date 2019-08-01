Патриарх Кирилл попросил россиян быть скромнее

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, не раз попадавший в скандалы из-за своего дорогостоящего имущества, призвал православных учиться кротости. Он считает, что именно в скромности заключается подлинная духовная сила россиян.
«Чтобы наша кротость не стала наигранной, искусственной, кротостью сквозь стиснутые зубы, мы должны научиться терпению. <…> Кротость — это не слабость, не чудачество, это великая сила», — цитирует ТАСС заявление главы РПЦ. По словам патриарха Кирилла, россиянам не стоит раздражаться на грубость и ругань. Кроме того, верующим не следует стремиться к роскошной жизни, полагает он.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выражал обеспокоенность популярностью криптовалют среди россиян. Он считает, что население страны необходимо защитить от рисков, связанных с операциями с цифровыми валютами. В том же обращении глава РПЦ в очередном раз призвал россиян быть скромнее и отказаться от «пагубной страсти к стяжательству».
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) несколько раз попадал в громкие скандалы из-за своих дорогих и роскошных вещей и имущества. Еще в 2009 году журналисты заметили у него на руке часы Breguet за 30 тысяч долларов. А в 2019 году в соцсетях опубликовали снимки молодых людей, отдыхающих на яхте патриарха «Паллада». В итоге выяснилось, что яхту патриарха может арендовать любой желающий за 500 тысяч рублей в сутки.