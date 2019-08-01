Тюменцы выйдут на пикеты против РЖД

Из-за шума от железной дороги местные жители хотят выходить на пикеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени назревает скандал из-за круглосуточного шума от одной из крупнейших сортировочных станций Урала «Войновки», с которой ежедневно отправляют около 10 тысяч вагонов. Жители Восточного округа, в котором расположен объект ОАО «РЖД», жалуются на громкие звуки, из-за которых они не могут открывать окна. Около 80 активистов собираются обратиться с коллективным письмом в прокуратуру.

«Мы сейчас собираем народ через социальные группы, далее будем проводить экспертизу, обращаться в прокуратуру, проводить пикеты. Подключим третью сторону — пригласим „РЖД“ к диалогу», — рассказал «URA.RU» инициатор движения, местный житель Константин Каштанов.

Одна из жительниц дома на улице Широтной, 146 Анжелика Михайлова была вынуждена приобрести новую квартиру и переехать. Изначально она обращалась в Роспотребнадзор, который подтвердил превышение норм по шуму, а затем в Свердловскую железную дорогу — филиал ОАО «РЖД».Там не признали проблему и отослали к застройщику. Другому жителю в филиале посоветовали для подачи заявления в суд ехать в Екатеринбург.

Решить проблему, по мнению активистов, просто — нужно заменить устаревшие стационарные тормозные упоры, которые используют для блокировки колес вагонов. По информации активистов, бесшумные УТС производят за рубежом.

По данному вопросу «URA.RU» направило запрос в Свердловский филиал «РЖД», на который компания пообещала дать ответ в понедельник.