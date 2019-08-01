Уголовное дело экс-мэра Челябинска передали в ФСБ

Сергею Давыдову (стоит) предстоит пройти через новое расследование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова

Советский районный суд Челябинска 1 августа удовлетворил ходатайство ФСБ о возврате следствию уголовного дела бывшего сити-менеджера города Сергея Давыдова. С ходатайством в суд вышел следователь УФСБ по региону Алексей Глоба, передает из зала суда корреспондент «URA.RU».

Дело возвращено для дополнительного расследования. ФСБ также отозвала свое прежнее ходатайство, по которому Давыдова простили, дело закрыли и приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей. Представитель прокуратуры Борис Минкин возражал против удовлетворения ходатайства, так как считает, что ФСБ вновь попытается закрыть дело.

Уголовное дело было возбуждено по факту хищения 37 млн рублей со счетов муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» в 2013 году, когда Давыдов занимал должность главы администрации Челябинска. Деньги выводились на сторонние организации, в том числе на ИП его отца. К моменту возбуждения дела в 2017 году Давыдов уже покинул мэрию, занимался коммерцией и большую часть времени проводил в Испании, куда перевез семью.

Давыдова задержали, он два месяца провел в СИЗО, стал активно сотрудничать со следствием и вышел под подписку о невыезде. Дело переквалифицировали со статьи о крупном мошенничестве (ч. 4 159 УК РФ) на злоупотребление должностным лицом полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

С тем, что дело Давыдова закрыли, не согласилась прокуратура и подала апелляцию. Материалы рассмотрели заново.