В российской армии резко увеличат зарплаты контрактникам

Служащим в армии России по контракту с 1 сентября начнут платить надбавки в размере 50% от оклада. Изменения коснутся стрелков, маскировщиков, дорожников, пулеметчиков, снайперов, старших саперов и гранатометчиков, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Мною подписаны приказы об установлении ежемесячной надбавки в размере 50% солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд (квалификационную категорию — прим. ред.)», — передает ТАСС слова Шойгу. Надбавку в 30% получат и армейские водители категорий С, D и СЕ.
Также подготовлены предложения о повышении выплат за поднаем жилья до уровня, который позволил бы контрактникам проживать вместе с семьями. «В зависимости от региона размер указанной выплаты будет разный», — прокомментировал предложение министр обороны. Изменения должны коснуться солдат, сержантов и прапорщиков, уточняет RT.
На данный момент в Вооруженных силах РФ на контрактной основе служат 394 тысячи человек. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что систему социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов РФ продолжат развивать, напоминает «