В Тюменской области придумали, как вырастить звезд футбола

Губернатор Александр Моор побещал реконструировать стадион «Локомотив» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Стадион «Локомотив», расположенный у железнодорожного вокзала Тюмени, будет полностью реконструирован. Об этом заявил губернатор Александр Моор, слова которого приводит пресс-служба главы региона. По мнению чиновника, новый объект позволит тюменским детям повторить успех МФК «Тюмень», выигравшего в этом году чемпионат России.

Чиновник рассказал, что уже в 2019 году начнется разработка проектной документации. «Там будет футбольный комплекс — полноразмерное поле, площадки для занятий мини-футболом и сопутствующими видами спорта. Это будет еще одна хорошая площадка для развития огромного спортивного потенциала наших мальчишек. Тем более что тюменская мини-футбольная команда стала чемпионом страны», — рассказал Моор. Точные сроки окончания реконструкции и ее стоимость пока не называются.

Инфраструктура для занятий физкультурой и спортом создается в Тюменской области в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Жилье и городская среда».