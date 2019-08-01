Причину аномальных холодов в России нашли на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майский снегопад 2. Екатеринбург, плохая погода, весна, мокрый снег, центральный городской пруд, снег, снегопад, набережная рабочей молодежи
Ухудшение погоды приведет к обострению хронических заболеванийФото: Александр Мамаев © URA.RU

Аномальные холода движутся в центральную Россию с Урала. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Над Уралом проходит хорошо выраженный высотный циклон. По его западной периферии холодный полярный арктический воздух вторгается на европейскую территорию России», — рассказал Вильфанд в интервью RT. Он заявил, что после понижения температуры такая погода надолго установится в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах.

Сейчас температура в европейской части страны ниже нормы примерно на 7,5 градуса. По мнению эксперта, такое аномальное похолодание — редкое явление.

Ранее медики предупредили россиян, что холодная погода повлечет за собой обострение хронических заболеваний. Также непогода провоцирует развитие инфарктов и инсультов, уточняет портал «Утро.ру».

Расскажите о новости друзьям
Природа Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...