Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа

Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
«Резкие перепады погоды всегда оказывают негативное влияние. Больше всего будут страдать пожилые люди, так как их организм уже сильно изношен. Также трудности испытают и граждане, страдающие хроническими и тяжелыми заболеваниями, их иммунитет может сильно пострадать, что приведет к обострению болезней», — сообщил «URA.RU» аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев.
По его словам, если холода продлятся достаточно долго, это негативно скажется на большом количестве россиян, которые зачастую не следят за своим здоровьем. «Вероятность всплеска различных заболеваний в этот период повышается», — подчеркнул специалист.
Ранее сообщалось, что в начале августа в некоторых регионах РФ установится аномально холодная температура. В частности, в Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям. Средняя температура ниже нормы ожидается также в Приволжском федеральном округе. На Урал, по прогнозам синоптиков, тепло вернется к 5—6 августа.