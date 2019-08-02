Новый начальник ФСБ покинул Челябинск

Юрий Алешин (слева) исполняет обязанности руководителя УФСБ по Челябинской области
Новый начальник управления ФСБ по Челябинской области Сергей Сизов ушел в отпуск до середины августа. Его обязанности исполняет первый заместитель руководителя силового ведомства Юрий Алешин, сообщил «URA.RU» источник в силовой структуре.
«У Сизова остался отпуск еще с прошлого места работы — в УФСБ по Пензенской области. Сейчас он догуливает его», — сказал собеседник.
Указом президента РФ Владимира Путина, руководителем УФСБ по Челябинской области с 5 июня назначен 52-летний генерал-майор Сергей Сизов. До этого он три года руководил управлением в Пензенской области. А с 2014 по 2016 год работал первым замначальника УФСБ по Челябинской области.