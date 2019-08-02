01 августа 2019
31 июля 2019

Новый начальник ФСБ покинул Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по национальным проектам с участием Николая Цуканова. Челябинск, морев сергей, алешин юрий
Юрий Алешин (слева) исполняет обязанности руководителя УФСБ по Челябинской областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый начальник управления ФСБ по Челябинской области Сергей Сизов ушел в отпуск до середины августа. Его обязанности исполняет первый заместитель руководителя силового ведомства Юрий Алешин, сообщил «URA.RU» источник в силовой структуре.

«У Сизова остался отпуск еще с прошлого места работы — в УФСБ по Пензенской области. Сейчас он догуливает его», — сказал собеседник.

Указом президента РФ Владимира Путина, руководителем УФСБ по Челябинской области с 5 июня назначен 52-летний генерал-майор Сергей Сизов. До этого он три года руководил управлением в Пензенской области. А с 2014 по 2016 год работал первым замначальника УФСБ по Челябинской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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