Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов упрекнул телеканал «Дождь» в причастности к арестам участников несанкционированной акции в центре Москвы, которая состоялась 27 июля. Мнением он поделился на своей странице в Instagram.
Венедиктов опубликовал снимок документа, который адресован главному редактору «Дождя» Александре Перепеловой. В бумаге приводится благодарность от Следственного комитета Москвы. «Сотрудники телеканала „Дождь“ оказали значительную помощь в выявлении правонарушителей, проводя прямую трансляцию [несогласованной] акции [27 июля]», — говорится в документе. «Возможно, что и фейк. Но в следственном деле реально кадры из трансляций и снимков фотокорров», — пояснил главред станции «Эхо Москвы».
В свою очередь Перепелова назвала указанный документ фейком. «Это неправда, мы не получали ни запросов, ни благодарностей. Надо сказать, что следственные органы и не обязаны запрашивать видео у „Дождя“», — написала она на своей странице в Facebook. Перепелова пояснила, что по закону все копии премьерных телеэфиров отправляются в ФГУП ВГТРК «Гостелерадиофонд».
Ранее Следственный комитет сообщил о задержании пятерых организаторов и участников массовых беспорядков в конце июля в Москве, проводятся допросы. По данным ведомства, к организации незаконной акции причастны не менее десяти человек, пишет «
Акция 27 июля была посвящена тому, что так называемых «независимых кандидатов» не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму. По итогам выступлений в центре Москвы были задержаны более тысячи человек, а также возбуждено несколько уголовных дел в отношении протестующих, передает RT.