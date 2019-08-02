Школьникам Ямала будут платить за знания в три раза больше, чем учителя получают за месяц

Ямальские призеры Всероссийской олимпиады смогут получить внушительные премии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученики-победители олимпиад и преподаватели, которые подготовили их, будут получать сотни тысяч рублей от ямальского правительства. Глава региона Дмитрий Артюхов подписал два постановления, которые определяют сумму этих премий.

Первое поручение главы региона коснулось премий победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, следует из опубликованных на сайте окружного правительства документов. С 1 января ученик-победитель и преподаватель, подготовивший его, получат по 300 тысяч рублей. Призеры олимпиады и их учителя смогут рассчитывать на премию в 150 тысяч рублей.

«Премия является формой поощрения обучающихся, ставших победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Премия вручается единовременно в год получения достижений», — говорится в документе. При этом, по данным Ямалстата за 2018 год, зарплата школьного учителя в Салехарде составляет 92880 рублей.

Второе постановление, подписанное Артюховым, касается одиннадцатиклассников, которые при выпуске будут награждаться медалью «За особые успехи в учении». Премию им с будущего года поднимут с 11,5 тысячи рублей до 17 241 рубля.