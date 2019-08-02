Трамп оценил телефонный разговор с Путиным

Дональд Трамп заявил, что провел короткий, но конструктивный разговор с Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент США Дональд Трамп оценил проведенный в среду телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, это была короткая, но конструктивная беседа.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп сказал, что не обсуждал с Путиным ни ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ни вопрос «российского вмешательства» в американские выборы.

«Мы в основном обсуждали лесные пожары в Сибири и других частях России, — приводит ТАСС слова президента США. — Я никогда не видел ничего подобного, они [пожары] очень крупные. <…>. Я предложил нашу помощь, потому что, честно говоря, мы очень хорошо справляемся с тушением лесных пожаров».

В целом Трамп назвал беседу как «короткий, но конструктивный разговор», предположив, что Путин «высоко оценил» предложение о помощи.