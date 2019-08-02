Коллекторы открыли охоту на тюменского форекс-дилера

Из людей под видом обучения якобы выманивают крупные суммы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компанию «Инсайд тайм», которая занимается обучением торговле на бирже Forex, обвинили в мошенничестве. Об этом говорится в совместном заявлении (текст есть в распоряжении редакции) Центра развития коллекторства (Москва) и бизнес-объединения «Тюменский деловой клуб». Коллекторы планируют собрать как можно больше фактов об обманутых дилером людях, чтобы подать заявление в полицию.

С жалобой на действия форекс-дилера в Центр развития коллекторства обратилась тюменка, потерявшая крупную сумму. «По телефону приглашают на бесплатное обучение, в ходе которого собирают информацию о потенциальной „жертве“. Затем оформляют на человека кредит через подставную фирму. Кредитные средства используются для пополнения депозита на 10 000 долларов. После этого у клиента под различными предлогами выманиваются деньги (на пополнение депозита, дополнительное обучение, привлечение трейдера и т. д.). В итоге все средства теряются», — рассказали в Центре схему работы «Инсайд тайм».

«Единственный учредитель и генеральный директор ООО «Инсайд Тайм» Роман Тараев до создания тюменской компании руководил ООО «Консультационный Центр «Лисборн» (ранее ООО «Телетрейд-Псков»). Возможно, смена региона деятельности связана с наличием претензий», — предположил в разговоре с «URA.RU» гендиректор Центра Дмитрий Жданухин. Напомним, что у компании «Телетрейд» в декабре 2018 года была отозвана лицензия.

Тараев заявил агентству, что обвинения в мошенничестве не обоснованы. «В нашей компании клиент платит только за консультацию, деньги он не вносит, никаких кредитов мы не оформляем», — заявил он.

В УМВД по Тюменской области «URA.RU» сообщили, что пока заявлений на деятельность «Инсайд тайм» в полицию не поступало.