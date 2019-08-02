Ранее Ольга Наумова участвовала в программах обновления торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Обыски в сети «Красное&Белое»

Бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита» Ольга Наумова может возглавить группу компаний «Дикси», которая находится в стадии слияния с челябинской сетью «Красное & Белое» и компанией «Бристоль». Предполагается, что приход Наумовой в «Дикси» связан с программой обновления магазинов.

О том, что бывший топ-менеджер «Пятерочки» и «Магнита» возглавит «Дикси», « Коммерсанту » сообщили источники на рынке. Ее назначение, считают они, связано с тем, что в данный момент компания открывает в столице магазины с новым дизайном, а Наумова ранее курировала аналогичные программы на прежних местах работы.

Как писало «URA.RU», о слиянии сети «Красное & Белое» с ГК «Дикси» и «Бристолем» стало известно в феврале. Предполагается, что после завершения сделки, одобренной Федеральной антимонопольной службой, челябинский миллиардер, основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников получит 51% акций третьего по величине ритейлера.

Ольга Наумова покинула «Магнит» в конце июня. В компании объяснили это тем, что у топ-менеджера и совета директоров разошлись взгляды на стратегию развития бизнеса.