Самолет из Перми столкнулся со стаей птиц при посадке в Минеральных Водах

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Перми в Минеральные Воды, столкнулся со стаей птиц при заходе на посадку. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«4 ноября 2025 года самолет RRJ-95 авиакомпании „Азимут“, выполнявший рейс AZO4028 по маршруту Пермь — Минеральные Воды, столкнулся со стаей птиц при заходе на посадку. Инцидент произошел в 9:57 по московскому времени в районе рулежной дорожки Альфа аэропорта Минеральные Воды. Экипаж воздушного судна RA-89036 доложил о столкновении после посадки. Работа двигателей и систем управления не имеет замечаний, осуществляется в штатном режиме, без отклонений», — говорится в сообщении Aviaincident.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.