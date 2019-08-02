Силовики привлекли экспертов к делу сына депутата, сбившего насмерть людей в Челябинской области

Силовики назначили технические экспертизы по делу о смертельном ДТП сына депутата Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области назначило серию технических экспертиз в рамках дела 21-летнего Руслана Имангулова, сбившего насмерть мужа с женой в райцентре Кунашак, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального полицейского главка.

«По делу о смертельном ДТП в Кунашаке назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается», — отметили в ГУ МВД по региону.

Сын депутата Кунашакского райсовета Ильфата Имангулова и внук экс-главы района Фарита Имангулова, Руслан Имангулов 15 июля не справился с управлением Toyota Mark II на улице Шарифы Тимергалиной в Кунашаке. Его автомобиль вылетел с дороги и сбил мужчину, оказавшегося бывшим водителем главы района, и его супругу. Оба скончались. Виновник ДТП не пострадал. Он заявил, что пытался объехать собаку. На момент происшествия водитель был трезв. Очевидцы считают, что он сильно превысил скорость.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц). Санкция статьи предполагает до семи лет колонии. Имангулов уже много раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Из-за большого резонанса и сложности дела, материалы переданы в ГСУ ГУ МВД по Челябинской области.