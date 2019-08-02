Курганец поспорил с синоптиками из-за дождей в августе

Количество осадков в августе может превысить норму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Температура воздуха и количество осадков в Курганской области в августе будут соответствовать норме. Информация об этом опубликована на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Однако с такими данными не согласен местный синоптик-любитель Илья Винштейн, который дает более неблагоприятный прогноз.

«По прогнозу Гидрометцентра России средняя месячная температура воздуха около нормы (норма 15-17 градусов). Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма 37-58 мм)», — говорится в прогнозе Курганского ЦГМС на ближайший месяц.

По данным Винштейна, среднемесячная температура в августе действительно составит около 16 градусов. Вместе с тем, он не согласен с официальным прогнозом по дождям. «За весь месяц может выпасть от 65 до 80 мм осадков», — написал синоптик-любитель в своем блоге. Винштейн считает, что первая половина месяца будет прохладной. Незначительно потеплеет только с 5 по 7 августа, а затем снова похолодает. «После 13 августа температурный фон придет в норму. Во второй половине месяца резкие перепады температуры не ожидаются», — заявил он.

По данным сайта Gismeteo, август в Кургане действительно может стать дождливым, 16 дней месяца ожидаются с осадками. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в августе будет всего восемь ясных дней, однако длительные дожди возможны лишь три дня, в течение которых выпадет только 22 мм осадков.