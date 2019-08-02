Челябинский губернатор начинает новое турне по области

Алексей Текслер во время поездок запланировал встречи с жителями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио челябинского губернатора Алексей Текслер с понедельника начинает серию поездок по области. За два дня он посетит четыре территории в горно-заводской зоне, сообщили «URA.RU» в правительстве региона.

Текслер отправится 5 августа в Ашу и Усть-Катав. В первом муниципалитете губернатор посетит градообразующее предприятие — «Ашинский металлургический завод». Он также осмотрит поликлинику №2 и проинспектирует благоустройство парка. В Усть-Катаве главе региона покажут трамвайное производство местного вагоностроительного завода. Врио презентуют план развития предприятия, где еще недавно бастовали рабочие. Из социальных объектов в повестке Текслера значится школа №4. В обеих территориях губернатор встретится с жителями и проведет двусторонние встречи с главой Ашинского района Виктором Лукьяновым и мэром Усть-Катава Сергеем Семковым.

Во вторник Текслер отправится еще в две территории горно-заводской зоны. Губернатор поедет в Трехгорный и Катав-Ивановск. В обоих муниципалитетах глава региона посетит приборостроительные заводы, соцобъекты, встретится с жителями и мэрами.