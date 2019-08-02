Легковушка столкнулась с грузовиком под Златоустом Фото: УГИБДД по Челябинской области

На трассе М-5 в Челябинской области произошло смертельное ДТП. Обе машины, участвовавшие в аварии, сгорели, водитель одного из авто погиб.

«Водитель 1965 года рождения, управляя грузовым автомобилем „Volvo“, при неустановленных обстоятельствах выехал на „встречку“, где по предварительной информации, совершил столкновение с автомобилем Honda», — отметили в УГИБДД по Челябинской области. После аварии машины вспыхнули. Водитель Honda скончался на месте, а водитель грузовика был госпитализирован

ДТП уже прокомментировали в министерстве здравоохранения Челябинской области. «Сегодня на 1759 километре трассы М-5 грузовой автомобиль столкнулся с легковым. Один пострадавший скончался на месте, второй с многочисленными травмами поступил в городскую больницу №2 Миасса. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в областной ожоговый центр», — рассказали «URA.RU» в ведомстве.

В ФКУ Упрдор «Южный Урал» подчеркнули, что движение на трассе М-5 сейчас происходит в рабочем режиме, затруднений нет. «На участке дороги, где произошло столкновение, повреждены восемь метров барьерного ограждения, четыре стойки, четыре компенсатора, шесть дорожных катафотов», — уточнили дорожники.

Фото: УГИБДД по Челябинской области