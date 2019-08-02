Осужденному полпреду свердловского губернатора меняют условия содержания перед апелляцией

Михаил Астахов продолжит лечение в тюремной больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело о взятке полпреда свердловского губернатора

Осужденного главу Южного управленческого округа Свердловской области Михаила Астахова выписали из ГКБ № 3 Каменска-Уральского и перевезли в СИЗО Екатеринбурга, где он будет находиться до вступления приговора в силу.

«Астахова прокапали, родственники принесли в больницу хорошие лекарства. Его поставили на ноги, но он все равно нуждается в лечении. Вероятно, его положат в больницу СИЗО или ИК-№ 2, которая рядом. Только что побывал у него. Астахов рассказал, что терял сознание не один раз после приговора, а даже дважды — еще раз в больнице», — заявил «URA.RU» Юрий Морозов, защитник Астахова.

Астахов осужден за получение взятки во время работы мэром города Каменска-Уральского. Суд установил, что чиновник получил «откат» 3% от суммы контракта от гендиректора ООО «Союзстроймонтаж» Раниса Гайнанова. Взятку в 6 миллионов 469 тысяч рублей он получил деньгами и машиной Toyota Venzа. Прокурор просил для бывшего мэра восемь лет условно, но судья приговорила его к аналогичному реальному сроку в колонии строгого режима. Через несколько часов после приговора Астахов упал в обморок, его госпитализировали.