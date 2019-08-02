Генконсул Германии в Екатеринбурге покинул должность

Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль покидает свой пост. Кто станет его преемником, пока не известно.
«Желаем удачи д-ру Штефану Кайлю, завершившему работу в качестве Генерального консула Германии в Екатеринбурге!» — отмечается в сообщении представительства Министерства иностранных дел РФ в уральской столице. Кто станет новым руководитель немецкого генконсульства, не уточняется.
Доктор Штефан Кайль работал генконсулом Германии в Екатеринбурге последние три года, с сентября 2015 года. До переезда в столицу Урала был референтом постоянного представительства Германии в Париже. В ходе своей дипломатической карьеры он также работал в Праге и в немецком посольстве в Москве.
Ранее немецкое генконсульство в Екатеринбурге располагалось в «Атриум Палас Отеле», но в октябре прошлого года переехало в небоскреб «Высоцкий». В день переезда консульства на одного из его сотрудников было совершено нападение.