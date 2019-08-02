01 августа 2019

Генконсул Германии в Екатеринбурге покинул должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Прием немецкого консульства в честь Дня германского единства. Екатеринбург, кайль штефан
Штефан Кайль проработал в Екатеринбурге почти четыре годаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль покидает свой пост. Кто станет его преемником, пока не известно.

«Желаем удачи д-ру Штефану Кайлю, завершившему работу в качестве Генерального консула Германии в Екатеринбурге!» — отмечается в сообщении представительства Министерства иностранных дел РФ в уральской столице. Кто станет новым руководитель немецкого генконсульства, не уточняется.

Доктор Штефан Кайль работал генконсулом Германии в Екатеринбурге последние три года, с сентября 2015 года. До переезда в столицу Урала был референтом постоянного представительства Германии в Париже. В ходе своей дипломатической карьеры он также работал в Праге и в немецком посольстве в Москве.

Ранее немецкое генконсульство в Екатеринбурге располагалось в «Атриум Палас Отеле», но в октябре прошлого года переехало в небоскреб «Высоцкий». В день переезда консульства на одного из его сотрудников было совершено нападение.

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© Служба новостей «URA.RU»
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