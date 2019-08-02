Пирс смыло дождем через месяц после открытия.
В поселке Кислянка рядом с Артемовким (Свердловская область) рухнул пожарный пирс на реке Бобровке. Администрация города торжественно открыла его месяц назад.
«Пожарной безопасности сейчас уделяется особое внимание, на пирс было потрачено 150 тысяч рублей из бюджета», — сообщил «URA.RU» источник в горадминистрации Артемовского.
По словам инсайдера агентства, работа была выполнена с нарушениями на глинистой почве. «Пошел дождь и просто смысл строение», — уточнил собеседник. Сейчас на место происшествия выехала комиссия во главе с прокурором. Главе администрации Артемовского не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».