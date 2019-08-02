01 августа 2019

На Урале рухнул пожарный пирс через месяц после открытия. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Кислянка Артемовский через месяц после открытия рухнул пожарный пирс
Пирс смыло дождем через месяц после открытия.Фото: URA.RU © URA.RU

В поселке Кислянка рядом с Артемовким (Свердловская область) рухнул пожарный пирс на реке Бобровке. Администрация города торжественно открыла его месяц назад.

«Пожарной безопасности сейчас уделяется особое внимание, на пирс было потрачено 150 тысяч рублей из бюджета», — сообщил «URA.RU» источник в горадминистрации Артемовского.

По словам инсайдера агентства, работа была выполнена с нарушениями на глинистой почве. «Пошел дождь и просто смысл строение», — уточнил собеседник. Сейчас на место происшествия выехала комиссия во главе с прокурором. Главе администрации Артемовского не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».

Кислянка Артемовский через месяц после открытия рухнул пожарный пирс
Фото: URA.RU © URA.RU
Кислянка Артемовский через месяц после открытия рухнул пожарный пирс
Фото: URA.RU © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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