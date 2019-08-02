На Урале суд пересмотрел дела подростков, которые убили инвалида

Дмитрия Рудакова убили ради развлечения Фото: Дмитрий Рудаков, «ВКонтакте»

новость из сюжета Под Екатеринбургом школьники до смерти забили подростка-инвалида

Свердловский областной суд снизил срок одному из подростков, участвовавших в убийстве 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова в Березовске. Адвокаты всех четырех убийц подали апелляционную жалобу, но у остальных приговор не изменился.

«Изучив материалы дела, судебная коллегия изменила приговор лишь одному из четырех осужденных подростков, снизив ему наказание на один месяц, до восьми лет и пяти месяцев лишения свободы», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее «URA.RU» писало, что в августе 2018 года четверо подростков 14-16 лет заманили за гаражи и ради развлечения забили до смерти инвалида Рудакова. Приговором березовского суда они получили до девяти лет колонии каждый. Сцену убийства снимала на видео 13-летняя девочка, а потом хвасталась записью перед друзьями. Ее отправили в спецшколу.