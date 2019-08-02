Мамаев и Кокорин хотят досрочно выйти на свободу

Осужденные футболисты подали ходайство об УДО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Скандалы с футболистами Кокориным и Мамаевым

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл подали прошение об условно-досрочном освобождении. В ближайшее время суд должен будет рассмотреть ходатайства фигурантов громкого дела.

«Заявления осужденных об УДО от лишения свободы зарегистрированы 2 августа. Дата рассмотрения ходатайств Мамаева и братьев Кокориных пока не назначена», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Алексеевского райсуда Белгородской области.

Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин сейчас отбывают наказание в ИК №4 Белгородской области за нападение на высокопоставленного чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака, гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука осенью прошлого года. В мае Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам лишения свободы, напоминает «Национальная служба новостей».

Спортсмены нашли работу в колонии. Как выяснила журналистка Ольга Скабеева, спортсмены будут работать в швейном тюремном цеху. Научиться шитью они не успеют — поэтому будут шесть дней в неделю по восемь часов упаковывать одноразовые костюмы. Кокорину и Мамаеву будут платить зарплату 9,3 тысячи рублей.