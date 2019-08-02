Медэкспертиза признала женщину здоровой и сняла инвалидность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С жительницы Вологды Лидии Гусейновой, страдающей неизлечимым заболеванием, сняли инвалидность, тем самым лишив ее пенсии. Медико-социальная экспертиза посчитала, что состояние женщины улучшилось, и отменила выплаты.

Об этом Гусейнова рассказала в видеообращении, которое опубликовала в соцсетях. Она заявила, что страдает неизлечимой болезнью — склеродермией. При этом редком недуге у человека регулярно немеют и синеют руки. Впоследствии из-за поражения тканей у больного могут отказать внутренние органы. По словам Гусейновой, при таком заболевании ей должны были бессрочно дать первую группу инвалидности, однако экспертная комиссия назначила ей третью на один год. В конце июля женщину признали здоровой и сняли инвалидность. Гусейнова отметила, что раньше вся ее пенсия, которая составляла девять тысяч рублей, уходила на покупку лекарств.

В беседе с «URA.RU» женщина рассказала, что после появления ее видеообращения у медсоцэкспертизы появились претензии. «Меня пригласили на разговор для каких-то подписей о неразглашении информации, я не стала ничего подписывать. Они оскорблены тем, что СМИ написали о „врачебном беспределе“. Я никого не оскорбляла, [в видео] имен не называла, ко мне какие претензии? У меня есть ситуация, я ее обнародовала», — посетовала Гусейнова.

Получить комментарий главного бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области на момент публикации не удалось. В учреждении не ответили на звонок корреспондента «URA.RU».