В команде челябинского губернатора новое назначение

Алексей Текслер принял очередное кадровое решение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместителем министра экономического развития Челябинской области назначена Марина Клочкова. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Алексей Текслер.

Клочкова приступила к работе на посту замминистра 1 августа. Ранее в министерстве она занимала пост начальника управления методологии и мониторинга госпрограмм. Ставка замминистра стала вакантна с тех пор, как с этой должности уволился Илья Таболин.

В конце июня был отправлен в отставку министр экономического развития Сергей Смольников. Руководителем ведомства Текслер назначил Ивана Куцевляка. Смольников сейчас занимает должность советника главы региона.

В руководстве минэкономразвития остается одна вакантная ставка — первого замминистра. Этот пост свободен с прошлого года после задержания и последующего увольнения по отрицательным мотивам Антона Бахаева, ставшего фигурантом коррупционного дела.