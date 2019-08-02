01 августа 2019

В команде челябинского губернатора новое назначение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Координационный совет по вопросам реализации экологической политики в Челябинской области. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер принял очередное кадровое решениеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместителем министра экономического развития Челябинской области назначена Марина Клочкова. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Алексей Текслер.

Клочкова приступила к работе на посту замминистра 1 августа. Ранее в министерстве она занимала пост начальника управления методологии и мониторинга госпрограмм. Ставка замминистра стала вакантна с тех пор, как с этой должности уволился Илья Таболин.

В конце июня был отправлен в отставку министр экономического развития Сергей Смольников. Руководителем ведомства Текслер назначил Ивана Куцевляка. Смольников сейчас занимает должность советника главы региона.

В руководстве минэкономразвития остается одна вакантная ставка — первого замминистра. Этот пост свободен с прошлого года после задержания и последующего увольнения по отрицательным мотивам Антона Бахаева, ставшего фигурантом коррупционного дела.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Политика Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...