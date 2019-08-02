Шумков возмутился «фокусами» зауральских чиновников

Вадим Шумков оценил обстановку в районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время визита в Катайский район врио губернатора Курганской области Вадим Шумков раскритиковал местных чиновников. Претензии он высказал после того, как пообщался с местными жителями и узнал, что некоторые вопросы не решались годами, передает корреспондент «URA.RU».

«Сегодня были вопросы, которые имеют пятилетний срок давности. И мы понимаем, что власти давали обещания, под которые не были реально заложены ресурсы, у людей возникает разочарование», — рассказал Шумков. Он отметил, что районные власти не в состоянии даже без ошибок провести аукцион на выполнение ремонтов. «Коллегам необходимо будет подтянуться, где-то обновить кадры. Чиновники должны быть эффективны, потому что их содержание обходится населению в серьезные деньги», — прокомментировал глава региона. Сейчас же, по его мнению, зачастую чиновники «за те деньги, которые им платят, показывают фокусы».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в конце июня в отставку ушел глава Катайского района Юрий Малышев. Это произошло после того, как депутаты районной думы поставили чиновнику «неуд» за работу в 2018 году. Исполнять обязанности главы района временно поручено его первому заместителю Глебу Морозову. Также полномочия сложил председатель Катайской районной думы Сергей Нетесов. Новым председателем райдумы избран замдиректора ЗАО «Добрыня» Вадим Лебедев.