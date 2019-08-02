01 августа 2019

Бойня на Урале: расстреляна семья из трех человек. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья фермеров из Нижнего Тагила. Свердловская область, деревня Черемшанка, деревянный дом, деревня, изба, село, сельская местность, деревенский дом
Семью расстреляли в собственном домеФото: Анна Майорова © URA.RU

В селе Тимофеево (Свердловская область) на улице Черемушки в собственном доме расстреляна семья из трех человек. В результате были убиты супруги, их 31-летняя дочь госпитализирована в тяжелом состоянии.

«Возбуждено уголовное дело по статьям „убийство двух лиц“ и „покушение на убийство“», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что раскрытие дела взял на контроль врио начальника главка, генерал-майор Владимир Миронов. «Полицейские вместе с коллегами из СК отрабатывают круг связей погибших, их личные взаимоотношения. На причастность к убийству проверяют в том числе лиц, ранее судимых и склонных к такого рода злодеяниям», — сообщил «URA.RU» начальник пресс-службы главка полиции Валерий Горелых.

Осмотр дома, где произошло массовое убийство
Фото: СКР по Свердловской области

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