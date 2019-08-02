В селе Тимофеево (Свердловская область) на улице Черемушки в собственном доме расстреляна семья из трех человек. В результате были убиты супруги, их 31-летняя дочь госпитализирована в тяжелом состоянии.
«Возбуждено уголовное дело по статьям „убийство двух лиц“ и „покушение на убийство“», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.
В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что раскрытие дела взял на контроль врио начальника главка, генерал-майор Владимир Миронов. «Полицейские вместе с коллегами из СК отрабатывают круг связей погибших, их личные взаимоотношения. На причастность к убийству проверяют в том числе лиц, ранее судимых и склонных к такого рода злодеяниям», — сообщил «URA.RU» начальник пресс-службы главка полиции Валерий Горелых.