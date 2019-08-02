В Европе объяснили, почему Крым никогда не вернется в состав Украины

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Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, набережная, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
Швейцарский журналист указал на стратегическую значимость Крыма для РоссииФото: Константин Михальчевский © URA.RU
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

Крым никогда не вернется в состав Украины, потому что полуостров важен для России в военном плане, а его жители не захотят отступать под натиском Киева. Об этом написал швейцарский журналист Кристиан Мюллер в своей статье для издания Infosperber.

«Готовность защищать себя по-прежнему является отличительной чертой жителей Севастополя», — утверждает журналист. По его словам, на протяжении истории крымчане неоднократно показывали, что намерены защищать свои интересы «до победного конца». Мюллер считает, что жители полуострова не станут отступать и под натиском Украины.

Журналист отметил, что Москва не отдаст Крым Украине потому, что полуостров слишком важен для России «в гражданском и военном плане», пишет «Царьград». «Добровольно Севастополь никогда не вернется в Украину», — заключил Мюллер.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было законным, напоминает RT. Политик подчеркнул, что полуостров является «давней русской территорией».

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. По его итогам большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с Россией.

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