Крым никогда не вернется в состав Украины, потому что полуостров важен для России в военном плане, а его жители не захотят отступать под натиском Киева. Об этом написал швейцарский журналист Кристиан Мюллер в своей статье для издания Infosperber.
«Готовность защищать себя по-прежнему является отличительной чертой жителей Севастополя», — утверждает журналист. По его словам, на протяжении истории крымчане неоднократно показывали, что намерены защищать свои интересы «до победного конца». Мюллер считает, что жители полуострова не станут отступать и под натиском Украины.
Журналист отметил, что Москва не отдаст Крым Украине потому, что полуостров слишком важен для России «в гражданском и военном плане», пишет «
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было законным, напоминает RT. Политик подчеркнул, что полуостров является «давней русской территорией».
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. По его итогам большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с Россией.