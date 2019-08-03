«Отравленный» Скрипаль отказался возвращаться в РФ

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен в британском Солсбери в марте 2018 года, позвонил родным и завил, что не намерен возвращаться в Россию. Об этом журналистам рассказала его племянница Виктория Скрипаль.
Экс-разведчик, как выяснилось, связывался с семьей еще 26 июня, а сам разговор длился не больше пяти минут. «Все его звонки длятся не более пяти минут. Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить. В этот раз он сказал, что не намерен возвращаться в Россию», — приводит РИА «Новости» слова собеседницы.
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта 2018 года. По данным британских властей, из отравили ядовитым веществом «Новичок». Почти сразу после инцидента Лондон обвинил во всем Россию, в то время как Москва впоследствии неоднократно опровергала какую-либо причастность к произошедшему. 2 августа, как напоминает RT, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против РФ из-за «дела Скрипалей».