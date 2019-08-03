Из сериала «Чернобыль» удалили «абсолютно правдивую» сцену

Из американского сериала «Чернобыль», рассказывающего об аварии на Чернобыльской атомной электростанции, создатели удалили один важный эпизод. Об этом сообщил сценарист фильма Крэйг Мэйзин изданию The Hollywood Reporter.
Речь идет о сцене из второй серии пятисерийной ленты, где ученый Ульяна Хомюк (ее играет Эмили Уотсон) приходит к партийному работнику. Тот сообщает физику-ядерщику, что нет никаких проблем с загрязнением воздуха. Из этого куска был удален эпизод телефонного звонка партработника, во время которого он пытается заставить чиновников отменить первомайскую демонстрации в Минске из-за радиации.
Сценарист пояснил, что эпизод был вырезан из-за необходимости уложиться в отведенный хронометраж, пишет телеканал 360. Мэйзин признался, что жалеет об удаленной сцене, уточняет
Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции (Украина) произошел 26 апреля 1986 года. Катастрофа по масштабам заражения радиацией и по количеству жертв стала крупнейшей за всю историю атомной энергетики. Американо-британский мини-сериал «Чернобыль» вышел на экраны в мае этого года.