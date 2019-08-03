Стала известна зарплата президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность в мае, получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, — около тысячи долларов. Об этом рассказали в Государственном управлении делами.
По данным ведомства, Зеленский зарабатывает 28 тысяч гривен (1,1 тыс. долларов) до вычета налогов. После вычета налогов и сборов эта сумма сокращается на 5460 гривен (214,98 доллара). «Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и тому подобного) президенту Украины не установлено», — говорится в ответе управделами на запрос издания «Громадське». Такую же зарплату получал экс-президент Петр Порошенко, который за 2018 год задекларировал доход в размере 336 тысяч гривен.
В мае Зеленский представил декларацию о доходах за прошлый год. Согласно документу, президент Украины заработал около четырех миллионов гривен или 10 миллионов рублей. Он владеет компанией San Tommaso, управляющей двумя домами в Италии, а также имеет несколько счетов в иностранной валюте.