Зеленский раскрыл свои доходы

Избранный президент Украины Владимир Зеленский раскрыл информацию о своих доходах за 2018 год. В прошлом году он заработал порядка четырех млн гривен (примерно 10 млн рублей — прим. ред.)
Согласно декларации, Зеленский владеет компанией San Tommaso, которая управляет двумя жилыми домами в Италии. По данным
На жену нового президента Украины Елену Зеленскую задекларированы две арендованные квартиры в Великобритании и земельный участок в Киевской области. СМИ сообщали, что у жены Зеленского есть недвижимость и в Крыму. По словам нового президента Украины, квартиру его супруга приобрела до вхождения Крыма в состав РФ.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Зеленский официально стал президентом Украины. Инаугурация состоялась 20 мая в Киеве. Во время вступления в должность Зеленский заявил, что распускает Раду, и добавил: «Слава Украине!» Также новый президент заявил, что считает территории Донбасса и Крыма украинскими.
Президент России Владимир Путин на инаугурации не присутствовал. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Владимир Путин поздравит украинского лидера только после успехов в Донбассе.