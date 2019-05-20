20 мая 2019

Зеленский раскрыл свои доходы

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 19:56
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Владимир Зеленский, зеленский владимир
Президент Украины раскрыл свою собственность за границейФото: личная страница Владимира Зеленского в Instagram

Избранный президент Украины Владимир Зеленский раскрыл информацию о своих доходах за 2018 год. В прошлом году он заработал порядка четырех млн гривен (примерно 10 млн рублей — прим. ред.)

Согласно декларации, Зеленский владеет компанией San Tommaso, которая управляет двумя жилыми домами в Италии. По данным RNS, Зеленский также имеет несколько счетов в иностранной валюте.

На жену нового президента Украины Елену Зеленскую задекларированы две арендованные квартиры в Великобритании и земельный участок в Киевской области. СМИ сообщали, что у жены Зеленского есть недвижимость и в Крыму. По словам нового президента Украины, квартиру его супруга приобрела до вхождения Крыма в состав РФ.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Зеленский официально стал президентом Украины. Инаугурация состоялась 20 мая в Киеве. Во время вступления в должность Зеленский заявил, что распускает Раду, и добавил: «Слава Украине!» Также новый президент заявил, что считает территории Донбасса и Крыма украинскими.

Президент России Владимир Путин на инаугурации не присутствовал. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Владимир Путин поздравит украинского лидера только после успехов в Донбассе.

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