Полицейские в России будут позже уходить на пенсию

Сотрудникам ОВД дали возможность работать на пять лет дольше Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предельный возраст сотрудников органов внутренних дел РФ увеличился на пять лет. Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, публикует официальный портал правовой информации.

Документ от 2 августа вносит изменения в закон «О службе в органах внутренних дел». По новому закону, предельный возраст пребывания на службе для подполковников и майоров увеличивается с 50 до 55 лет, для полковников — с 55 до 60 лет, а для генералов — до 65 лет. Для остальных званий остается планка в 50 лет. Максимальный возраст поступления на службу в полицию тоже увеличивается — с 35 до 40 лет. Прежние правила предлагается «признать утратившими силу».

Ранее сообщалось, что новые нормы закона «О полиции» не изменят порядок выхода сотрудников ОВД на пенсию по выслуге лет. Пенсионная реформа стартовала в России в прошлом году, возраст выхода на пенсию по старости был увеличен с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 для мужчин.